إعلان

مصرع شقيقين في حادث مروري بالوادي الجديد

كتب : مصراوي

02:26 م 17/10/2025

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شقيقان مصرعهما منذ قليل في حادث مروري على أحد الطرق السريعة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

تلقي اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بمصرع شقيقين إثر انقلاب موتوسيكل بمركز الداخلة، بالطريق الرابط بين قرية الموشية وقرية أحمد مختار.

وبحسب التحريات، المتوفيان هما: حسام حسن عبد الصمد، 21 عامًا، ومحمد حسين عبد الصمد، لم يُذكر عمره، من قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروري النيابة العامة مدير أمن الوادي الجديد مستشفى الداخلة العام مصرع شقيقين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)