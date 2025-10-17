مصرع شقيقين في حادث مروري بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شقيقان مصرعهما منذ قليل في حادث مروري على أحد الطرق السريعة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

تلقي اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بمصرع شقيقين إثر انقلاب موتوسيكل بمركز الداخلة، بالطريق الرابط بين قرية الموشية وقرية أحمد مختار.

وبحسب التحريات، المتوفيان هما: حسام حسن عبد الصمد، 21 عامًا، ومحمد حسين عبد الصمد، لم يُذكر عمره، من قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.