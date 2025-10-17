3 وفيات و4 مصابين.. أسماء ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم الجمعة على طريق شبرا بنها الحر بعد الكارتة في اتجاه الطريق الدائري.



وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين جميعهم من محافظة البحيرة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف الجانبي للطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى تهشم السيارة بالكامل وسقوط عدد من الضحايا والمصابين.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق شبرا بنها الحر بعد الكارتة في اتجاه الطريق الدائري، ووجود وفيات ومصابين. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار التصادم وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن وفاة كل من:

فارس محمود ربيع (13 سنة)

ربيع محمود ربيع (38 سنة)

منار خليفة (28 سنة)

- كما أسفر الحادث عن إصابة:

خالد ربيع محمود (11 سنة) يعاني من نزيف بالمخ وكسر بالساعد الأيسر

كنزي ربيع محمود (7 سنوات) في غيبوبة تامة وتخضع للإنعاش الرئوي

رحاب رفاعي عبد العال (38 سنة) مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم

صبح محمد السيد (23 سنة) مصاب باشتباه كسر بالفقرة العنقية

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة. كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الواقعة وبيان أسباب الحادث.