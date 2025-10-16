"بسبب مشاجرة".. مقتل شاب بطعنة في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أقدم شاب بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على قتل طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، بعدما سدد له طعنة نافذة، ما أثار حالة من الصدمة بين الأهالي.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون، يفيد بمصرع شاب إثر طعنه بسلاح أبيض في مشاجرة بقرية جريس، ونقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام، تحت تصرف النيابة العامة، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد عدد من الأهالي أن المجني عليه يُدعى "محمد.ا.ل.ز"، ويُعرف بحُسن خُلقه وسيرته الطيبة بين أبناء القرية، مشيرين إلى أنه لقي مصرعه فور تلقيه الطعنة بالقرب من مسجد الشنوفي.