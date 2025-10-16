إعلان

"بسبب مشاجرة".. مقتل شاب بطعنة في المنوفية

كتب : مصراوي

10:52 م 16/10/2025

الطالب المقتول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:

أقدم شاب بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على قتل طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، بعدما سدد له طعنة نافذة، ما أثار حالة من الصدمة بين الأهالي.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون، يفيد بمصرع شاب إثر طعنه بسلاح أبيض في مشاجرة بقرية جريس، ونقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام، تحت تصرف النيابة العامة، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد عدد من الأهالي أن المجني عليه يُدعى "محمد.ا.ل.ز"، ويُعرف بحُسن خُلقه وسيرته الطيبة بين أبناء القرية، مشيرين إلى أنه لقي مصرعه فور تلقيه الطعنة بالقرب من مسجد الشنوفي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قرية جريس مركز أشمون المنوفية مدير أمن المنوفية مشاجرة مستشفى أشمون العام النيابة العامة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ننشر الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.. التطبيق بعد ساعات
خلال ساعات.. زيادة جديدة في أسعار البنزين
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)