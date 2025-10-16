أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكّن فريق طبي متخصص بقسم جراحة المخ والأعصاب، بالتعاون مع قسم طب المخ والأعصاب بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط، من إجراء أول عملية جراحية من نوعها في صعيد مصر لعلاج حالة تيبس حاد ومزمن بالأطراف السفلية، باستخدام تقنية حديثة تعتمد على زراعة مضخة "الباكلوفين".

ويأتي هذا الإنجاز الطبي تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى جانب إشراف الدكتور محمد السيد محمود، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتورة شريفة أحمد حامد، رئيس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي، والدكتور طارق راجح، مدير المستشفى.

وكان المستشفى قد استقبل مريضًا يبلغ من العمر 45 عامًا، يعاني من تيبس شديد في الطرفين السفليين، مما أدى إلى فقدانه القدرة على الحركة بشكل شبه كامل. وبعد تقييم الحالة، قرر الفريق الطبي إجراء جراحة دقيقة لزراعة مضخة "الباكلوفين" داخل الجسم، والتي تقوم بضخ الدواء مباشرة إلى السائل النخاعي، ما يضمن فعالية أكبر في علاج التشنجات والتيبس الناتج عن بعض الأمراض العصبية.

وقد استقرت حالة المريض بعد الجراحة، وغادر المستشفى في حالة صحية جيدة.

وترأس الفريق الجراحي الدكتور محمد عبد الباسط خلاف، أستاذ جراحة المخ والأعصاب ووكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، وضم الفريق الطبي كلاً من الطبيب أحمد زناتي، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والطبيب أحمد سميح، معيد بالقسم، إلى جانب فريق التخدير تحت إشراف الدكتورة هالة سعد، رئيس قسم التخدير، وضم كلًا من الدكتورة نشوى فاروق، مدرس بالقسم، والطبيب مروان أحمد فاروق، طبيب مقيم، بالإضافة إلى مشاركة هيئة التمريض ممثلة في الأستاذة يسرية فرج.