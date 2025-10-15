إعلان

غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في الأقصر.. و54 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد

كتب : محمد محروس

04:04 م 15/10/2025

غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، بعد أسبوع كامل من استقبال طلبات الترشح داخل مقر اللجنة العامة بمحكمة الأقصر الابتدائية، برئاسة المستشار عبد الرحيم عبد المالك، وسط أجواء من الهدوء والانضباط والتنظيم الدقيق.

وبحسب اللجنة المشرفة، بلغ إجمالي عدد المتقدمين 54 مرشحًا يتنافسون على مقاعد المحافظة في ثلاث دوائر انتخابية هي: الدائرة الأولى: بندر ومركز الأقصر، والدائرة الثانية: مركزي القرنة وأرمنت، والدائرة الثالثة: مركز إسنا.

وشهدت أيام التقديم السبعة الماضية حضورًا مكثفًا من المرشحين المستقلين وممثلي الأحزاب السياسية، حيث جرت عملية استقبال الطلبات يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً في أجواء منظمة أشرف عليها موظفو اللجنة وممثلو الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت اللجنة أن عملية تلقي الطلبات سارت بانضباط كامل دون رصد أي مخالفات أو تجاوزات، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين خلال الأيام المقبلة، يليها فتح باب الطعون والفصل فيها قبل إعلان القوائم النهائية للمتنافسين في السباق البرلماني.

وتعد الأقصر من المحافظات التي تشهد منافسة انتخابية قوية، خاصة في دائرتي القرنة وأرمنت وإسنا، لما تتميز به من ثقل قبلي كبير وظهور وجوه جديدة تسعى لحجز مقاعدها في البرلمان المقبل وسط مناخ سياسي يشجع على المشاركة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غلق باب الترشح لانتخابات النواب انتخابات مجلس النواب 2025 محكمة الأقصر الابتدائية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة