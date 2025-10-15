أغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، بعد أسبوع كامل من استقبال طلبات الترشح داخل مقر اللجنة العامة بمحكمة الأقصر الابتدائية، برئاسة المستشار عبد الرحيم عبد المالك، وسط أجواء من الهدوء والانضباط والتنظيم الدقيق.

وبحسب اللجنة المشرفة، بلغ إجمالي عدد المتقدمين 54 مرشحًا يتنافسون على مقاعد المحافظة في ثلاث دوائر انتخابية هي: الدائرة الأولى: بندر ومركز الأقصر، والدائرة الثانية: مركزي القرنة وأرمنت، والدائرة الثالثة: مركز إسنا.

وشهدت أيام التقديم السبعة الماضية حضورًا مكثفًا من المرشحين المستقلين وممثلي الأحزاب السياسية، حيث جرت عملية استقبال الطلبات يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً في أجواء منظمة أشرف عليها موظفو اللجنة وممثلو الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت اللجنة أن عملية تلقي الطلبات سارت بانضباط كامل دون رصد أي مخالفات أو تجاوزات، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين خلال الأيام المقبلة، يليها فتح باب الطعون والفصل فيها قبل إعلان القوائم النهائية للمتنافسين في السباق البرلماني.

وتعد الأقصر من المحافظات التي تشهد منافسة انتخابية قوية، خاصة في دائرتي القرنة وأرمنت وإسنا، لما تتميز به من ثقل قبلي كبير وظهور وجوه جديدة تسعى لحجز مقاعدها في البرلمان المقبل وسط مناخ سياسي يشجع على المشاركة.