الإسماعيلية تستعد لانطلاق مهرجان الفنون الشعبية في يوبيله الفضي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تستعد محافظة الإسماعيلية لانطلاق الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (اليوبيل الفضي)، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من الفرق الأجنبية والعربية والمصرية المتميزة، وسط أجواء احتفالية ومفاجآت عديدة ينتظرها جمهور المهرجان هذا العام.

وأكد الفنان ماهر كمال مدير المهرجان ومستشار المحافظ للفنون والشئون الثقافية، أن دورة هذا العام ستكون استثنائية ومميزة من حيث الفعاليات والبرامج الفنية المقترحة التي يجري الإعداد لها، مشيرًا إلى أن حفلي الافتتاح والختام سيخرجان بالصورة المشرفة التي تليق باسم وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية، ولتعكس المكانة الدولية للمهرجان الذي يظل واحدًا من أبرز المهرجانات على الساحة الفنية والثقافية.

وأوضح كمال أن المهرجان سيشهد مشاركة تسع فرق مصرية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب فرقتي رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية، إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية والعربية من دول: الهند، رومانيا، غينيا، الأردن، إندونيسيا، أوزبكستان، الصين، بولندا، ومن المنتظر أيضًا مشاركة لبنان، سريلانكا، وبنجلاديش.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضًا فنية متنوعة في مدينة الإسماعيلية وأحيائها الثلاثة، إلى جانب عروض أخرى في مراكز القصاصين والقنطرة غرب وفايد، بما يضمن وصول الفنون والثقافات الشعبية إلى جميع مناطق المحافظة.

وأكد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، حرص المحافظة على الانتهاء من كافة التنسيقات التنظيمية والفنية لضمان خروج المهرجان في أبهى صورة، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن والصحة والثقافة لتأمين العروض وضمان راحة واستقبال الوفود المشاركة من داخل مصر وخارجها.

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة الإسماعيلية عن فتح باب التطوع للشباب من الجنسين للمشاركة في تنظيم فعاليات المهرجان ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الشباب من المساهمة في حدث دولي يعكس الوجه الحضاري والثقافي للإسماعيلية، وتعزيز روح التطوع والانتماء لديهم من خلال تجربة فريدة تجمع بين الفنون والتنوع الثقافي العالمي.