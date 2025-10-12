جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد مصدر بجنوب سيناء، أن حادث انقلاب سيارة الدبلوماسيين القطريين، والذى وقع على بعد 50 كيلو من شرم الشيخ نتيجة اختلال عجلة القيادة، وأسفر عن مصرع 3، وإصابة 3 آخرين.

وأفاد المصدر، أن المتوفين هم: الشيخ سعود بن ثامر 45 عاما، عبدالله غانم 44 عاما، وحسن الجابر 52 عاما.

كما أكد أن سائق سيارة الوفد القطرى مصري، ويدعى يحيى شوقى 50 عاما، مصاب بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، وكسر وجرح باليد اليسرى وجروح بفروة الرأس.

أما المصابان الآخران من دولة قطر وهما: محمد عبدالعزيز 31 عاما، مصاب بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، واضطراب بدرجة الوعى وكدمات على الرئة، وجرى إنهاء الفحص الطبي بالطوارئ وإجراء التحاليل والأشعة المطلوبة، والمصاب الثاني عبدالله عيسى 35 عاما، مصاب بكدمات وسحجات وكسور متفرقة وكسور بالترقوة واشتباه تجمع دموى.

وكانت جهات التحقيق انتقلت إلى مستشفى شرم الدولى للتحقيق فى الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث.

كانت القيادات الأمنية بجنوب سيناء تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة الوفد القطرى على بعد 50 كيلو من شرم الشيخ نتج عنه وفاة 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وجرى الدفع بالعديد من سيارت الإسعاف لنقل المصابين والجثث إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، وأخطرت جهات التحقيق التى تولت التحقيق.