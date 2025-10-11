جنايات قنا تقضي بالمؤبد لموظف خطف طفلًا وهتك عرضه

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار مهاب عبد الحميد محمود، وعضوية المستشارين أبو بكر يسن بكر وأحمد عبدالرحيم هريدي، وحضور محمود محمد اشرف، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة موظف بالسجن المؤبد بتهمة خطف طفل والتعدي عليه بهتك عرضه، بدائرة قسم شرطة قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2025 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم سيد.ح.س، 51 سنه، محصل بسوق الجملة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تهمة خطف الطفل على.ح، البالغ من العمر 7 أعوام، بعد استدراجه لمحل مسكنه موهما إياه برغبته في مساعدته بنقل بعض المنقولات وتعدى عليه بهتك عرضه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم سبق وتعدى على المجني عليه بهتك عرضه داخل مخزن في عقار شقيقته، والمرة الثانية داخل منزله.

وجرى إحالة القضية التي حملت رقم 7468 لسنة 2025 والمقيدة برقم 2056 لسنة 2025 والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد بتهمة خطف الطفل والاعتداء عليه.