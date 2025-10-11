دماء في الشارع.. عاطل يقتل طليق شقيقته بسبب خلافات عائلية بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

شهدت منطقة جديلة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حادثًا مأساويًا حيث أنهى عاطل حياة كهربائي سيارات طعنًا بسكين بسبب خلافات عائلية، نتجت عن قيام المجني عليه بتطليق شقيقة المتهم ووجود نزاعات بينهم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود شخص غارق بدمائه أمام مسكنه بمنطقة جديلة. فورًا، انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى موقع الواقعة، حيث تبين أن الجثة تخص أحمد محمود الشربيني، 43 عامًا، كهربائي سيارات، ومقيم شارع المصري بالمنطقة، وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم.

وبسؤال شهود العيان، أشاروا إلى أن شقيق طليقته محمد مسعود السعيد، 36 عامًا، هو من قام بالاعتداء عليه بسلاح أبيض وطعنه عدة طعنات إثر مشادة كلامية بسبب الخلافات العائلية، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة نتيجة خلافات عائلية مستمرة ونزاع قضائي سابق، وجرى ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإيداع الجثة مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان.