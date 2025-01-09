إحالة أوراق عامل متهم بقتل محام في كفر الشيخ للمفتي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة مستأنف جنايات كفر الشيخ إحالة أوراق عامل متهم بقتل محامي إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي بشأن عقوبة الإعدام.

جاء هذا القرار بعد إجماع آراء أعضاء المحكمة في الجلسة التي عقدت اليوم، والتي تم خلالها تحديد موعد جلسة للنطق بالحكم على المتهم في 6 فبراير 2025.

وكان العامل المدان قد ارتكب جريمة قتل المحامي محمود محمد أحمد علي إسماعيل في 15 مارس 2024 في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، باستخدام سلاح ناري "بندقية خرطوش". وقد اشترك في الحادث مع آخرين في تنفيذ الجريمة، حيث أعدوا الأسلحة النارية وأخذوا قرارًا مسبقًا بقتل المحامي نتيجة خلافات بينهم.

تمت إحالة باقي المتهمين في القضية إلى المحاكمة بتهم متعددة، بما في ذلك المساعدة على الهروب من العدالة.

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ قد أصدرت سابقًا حكمًا بالإعدام شنقًا على العامل المدان في القضية نفسها في جلسة بتاريخ 26 سبتمبر 2024.