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بالصور.. انقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها على طريق "الباجور شبين الكوم"

04:42 م الخميس 09 يناير 2025

انقلاب سيارة ملاكي -أرشيفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

تعرضت سيارة ملاكي بيضاء، لحادث مروع، عصر اليوم الخميس، على طريق "شبين الكوم- الباجور"، وذلك عقب اختلال عجلة القيادة في يد صاحبها.

وتسبب الحادث في إصابة قائد السيارة -شاب ثلاثيني- بجروح قطعية في الرأس نتج عنه نزيف محدود، كما تعطلت حركة المرور لنحو 15 دقيقة، ونجح الأهالي في إزاحة السيارة عن الطريق وإعادة حركة مرور السيارات لطبيعتها.

ونجم عن الحادث تلفيات كبيرة في السيارة، إذ دُمرت مقدمتها وتلفت الإطارات الأمامية للسيارة فضلاً عن تهشم زجاجها بالكامل.

انقلاب سيارة ملاكي المنوفية طريق الباجور شبين الكوم
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