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العربية سقطت فى الترعة.. إصابة 4 أشخاص في حادث ببني سويف

02:18 م الخميس 09 يناير 2025

سيارة اسعاف

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بني سويف-حمدي سليمان:

إصابة 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، فى ترعة بنطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة سوزوكي في ترعة على طريق قرية البرقي التابعة لمركز الفشن، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "مباركة.ر.ع"، 42 عامًا، كسر بالساعد الأيسر، و "رانيا.م.م"، 24 عامًا، كسر بالساعد الأيمن، و "تامر.ج.ح"، 39 عامًا، سحجات بالجسم، و " منة.ي.ج"، طفلة رضيعة، سحجات وكدمات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة

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