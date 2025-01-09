"ذبيح السلام".. دماء "الترزي المنحور" تغسل خلافات 11 سنة زواج بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

داخل قرية السلام التابعة لمركز ومدينة دار السلام شرقي محافظة سوهاج دبت الخلافات الزوجية منذ عدة سنوات بين "أيمن" و"سومة" وبلغت ذروتها، رغم تدخل أفراد الأسرتين وبعض أهل القرية، ومنذ 11 عامًا والزوجة غادرت مسكن الزوجية وأقامت لدى منزل والدها.

حاول الزوج لَمْ شمل أسرته وإعادة زوجته لمسكنهما إلا أنها رفضت وأصرت على موقفها، رغم محاولاته العديدة وطول مدة الخلافات، وأمام رفض الزوجة ومساندة شقيقها "نوح" لها طوال تلك الفترة، اختمرت في ذهنه فكرة إنهاء حياة الداعم والمساند لزوجته؛ ظنًا منه أنها سترضخ بعد تنفيذ مخططه الشيطاني.

وفي صباح أمس الثلاثاء وأثناء سير شقيق زوجته بالشارع العام استل سلاحًا أبيض من بين طيات ملابسه وتعدى عليه بجرح ذبحي أمام المارة، وأغرقت دمائه الشارع، وسط صرخات مدوية لشقيقة المجني عليه "الزوجة" التي حضرت على الفور لمسرح الجريمة، وتعدت على زوجها بعدة ضربات بيديها حتى دفعها المتهم للخلف فانكبت على ركبتيها تقلب في جسد شقيقها، الذي ظل أقل من دقيقة واقفًا على قدميه والدم يتناثر هنا وهناك في الشارع، حتى تحول ثيابه الأبيض للون الأحمر، ثم وضع يده على رقبته وبعدها سقط على الأرض.

حالة من الفزع والرعب انتابت المارة من المواطنين والمتواجدين بمسرح الجريمة، ووقف بعضهم ما بين متفرج والبعض الآخر غادر المكان، والقليل وثَّق تلك الدقائق بالتصوير على هاتفه المحمول، كما طالب أحد كبار السن بصيحات مرتفعة "حد يبلغ الشرطة.. حد يبلغ الشرطة".

بضع دقائق وتجمع العديد من الأهالي عقب انتشار نبأ ذبح "أيمن" لنسيبه "نوح" بالسكين في الشارع، رغم بشاعة الجريمة ومشهد ارتكابها وتحول ملابس المجني عليه للون الأحمر وصرخات وبكاء شقيقته التي هزت المنطقة وتجمع المواطنين، وقف المتهم في مكان الحادث حتى حضرت قوات الشرطة واقتادته لديوان مركز دار السلام، لاستجوابه حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة سوهاج، خلال الساعات الماضية فيديو لمواطن يذبح نسيبه في الشارع العام أمام أعين المارة، وسط صرخات مدوية لشقيقة المجني عليه، وينشر موقع مصراوي لقطات من فيديو الذبح الذي تداوله مستخدموا السوشيال ميديا.

واتهمت ربة منزل زوجها بذبح شقيقها بسكين في الشارع بناحية قرية السلام بدار السلام شرقي محافظة سوهاج؛ بسبب خلافات المصاهرة.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "نوح. ف" 40 عامًا ترزي مصابًا بجرح ذبحي بالرقبة، وتوفي عقب وصوله.

اتهمت شقيقة المجني عليه "سومة" 42 عامًا ربة منزل زوجها "أيمن. ز" 46 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز بالتعدي على شقيقها المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، علي أثر مشادة كلامية بينهما؛ بسبب خلافات المصاهرة.



تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم "سكين"، بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.