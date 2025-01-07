إصابة فتاة وشقيقها في معاكسة انتهت بطلقات نارية في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

أصيبت فتاة وشقيقها في مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية بمنطقة كيمان فارس في مدينة الفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، بإصابة كل من "أسراء ن ع" (30 عامًا، ربة منزل) وشقيقها "آلام محمد ف أ" (39 عامًا، عامل) جراء إطلاق النار عليهما.

أصيبت الفتاة برش في ذراعها وقدميها، بينما أصيب شقيقها برش في وجهه وذراعه.

تم تشكيل فريق بحث قاده المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم الفيوم "أول"، تحت إشراف اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي. ووفقًا للتحريات، نشب خلاف بين المجني عليهم من جهة، وكل من "محمد أ ع" (24 عامًا، عامل) و"أحمد م ع" (25 عامًا، مقيمان بالصفية الجديدة)، بسبب معاكسة المجني عليها الأولى من قبل الطرف الثاني. وعندما قام شقيقها الأكبر من ألام بمعاتبة الجناة على معاكسة شقيقته، تطور النقاش إلى مشاجرة، قام خلالها الطرف الثاني بإحضار فردين خرطوش، وأطلقوا النار على المجني عليهما، مما أسفر عن إصابتهما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، حيث جرى تقديم العلاج اللازم. كما تم القبض على المتهمين وأُخطرت نيابة بندر الفيوم التي باشرت التحقيق في الواقعة.