فاجعة شارع 10.. "آمنة" تودع الحياة شنقًا داخل مقر عملها بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا، تُدعى "آمنة. م"، على إنهاء حياتها شنقًا داخل مقر عملها بإحدى الجمعيات الزراعية الواقعة بشارع 10 على طريق "مصر - الإسماعيلية الصحراوي في ظروف غامضة.

تلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن انتحار فتاة داخل مقر عملها على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للتحقيق في الواقعة.

تبين من الفحص الأولى انتحار الفتاة شنقًا داخل مقر عملها، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى التل الكبير تحت تصرف جهات التحقيق.

وأكدت مصادر أمنية أن السبب وراء الحادث خلافات عائلية ومرور المتوفية بأزمة نفسية دفعتها للتخلص من حياتها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإبلاغ جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف الأسباب والملابسات المحيطة بالحادث تأتي الواقعة وسط حالة من الصدمة والحزن بين زملاء الفتاة وعائلتها.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.