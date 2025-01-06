محافظ المنيا يزور المطرانيات للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور)

السيطرة على حريق في مخلفات بأرض فضاء في الإسكندرية دون إصابات (صور)

المنيا - جمال محمد:

قدم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، خلال زيارته لمطرانيات الأرثوذكس في مراكز سمالوط، ومطاي، وبني مزار، ومغاغة، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

وأكد المحافظ أن مصر ستظل نسيجًا واحدًا مترابطًا، تجمع أبناءه مشاعر الود والمحبة والإخاء، وهي السمات التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب. ودعا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على مصر، وأن تواصل خطط البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى حجم الإنجازات التي تحققت في المحافظة في ظل الجمهورية الجديدة، خاصة مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، وما يشعر به المواطن من تحسينات في الخدمات والإنجازات التي تم تنفيذها في مختلف المجالات.

رافق المحافظ عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وممثلي الأزهر والأوقاف.