لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

محافظ الوادي الجديد يمنع التدخين داخل المنشآت الحكومية

05:26 م الإثنين 06 يناير 2025

اجتماع المحافظ بمديري الوادي الجديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر اللواء د. محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، منع التدخين بشكل نهائي داخل المنشآت الحكومية، مع تخصيص أماكن مفتوحة للمدخنين، خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مديري المديريات والمصالح الحكومية لمتابعة سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة.

حضر الاجتماع الأستاذ سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع، سكرتير عام مساعد.

وجه المحافظ خلال الاجتماع بعدة قرارات أبرزها تحديد الأسبوع القادم كموعد نهائي لانتقال كافة المديريات والهيئات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتوفير أجهزة بصمة لتسجيل حضور وانصراف العاملين، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتغيبين بدون أعذار.

كما شدد على حصر العاملين الراغبين في الاشتراك بخدمات النقل الجماعي، وتحديد نقاط تجمع لتسهيل انتقالهم.

وأكد المحافظ على تخصيص مكتب للتأمينات والمعاشات داخل العاصمة لخدمة المواطنين، مع استمرار العمل بمقارها الحالية داخل المدينة.

وأصدر تعليمات بتسليم المصاعد لأفراد الأمن لتشغيلها لخدمة الأدوار العليا فقط.

وفي خطوة تشجيعية، قرر المحافظ صرف مكافآت مالية وحوافز لمن يقلع عن التدخين من العاملين في المديريات والهيئات الحكومية. كما كلف مديرية التموين بإنشاء جمعية فئوية لخدمة العاملين بالعاصمة الجديدة.

محافظ الوادي الجديد يمنع التدخين منع التدخين اللواء محمد الزملوط منع التدخين داخل المنشآت الحكومية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تفاصيل الباقات.. أسعار فواتير الخط الأرضي الجديدة 2025
بالأرقام.. مصر تستعد لإنتاج 120 ألف سيارة هذا العام: تعرف على أنواعها