محافظ الوادي الجديد يمنع التدخين داخل المنشآت الحكومية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر اللواء د. محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، منع التدخين بشكل نهائي داخل المنشآت الحكومية، مع تخصيص أماكن مفتوحة للمدخنين، خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مديري المديريات والمصالح الحكومية لمتابعة سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة.

حضر الاجتماع الأستاذ سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع، سكرتير عام مساعد.

وجه المحافظ خلال الاجتماع بعدة قرارات أبرزها تحديد الأسبوع القادم كموعد نهائي لانتقال كافة المديريات والهيئات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتوفير أجهزة بصمة لتسجيل حضور وانصراف العاملين، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتغيبين بدون أعذار.

كما شدد على حصر العاملين الراغبين في الاشتراك بخدمات النقل الجماعي، وتحديد نقاط تجمع لتسهيل انتقالهم.

وأكد المحافظ على تخصيص مكتب للتأمينات والمعاشات داخل العاصمة لخدمة المواطنين، مع استمرار العمل بمقارها الحالية داخل المدينة.

وأصدر تعليمات بتسليم المصاعد لأفراد الأمن لتشغيلها لخدمة الأدوار العليا فقط.

وفي خطوة تشجيعية، قرر المحافظ صرف مكافآت مالية وحوافز لمن يقلع عن التدخين من العاملين في المديريات والهيئات الحكومية. كما كلف مديرية التموين بإنشاء جمعية فئوية لخدمة العاملين بالعاصمة الجديدة.