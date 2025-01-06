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استعدادات جنوب سيناء لامتحانات الشهادة الإعدادية

02:45 م الإثنين 06 يناير 2025
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    الاجتماع التحضيري
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    الاستعداد للشهادة الاعدادية
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جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الاعدادية، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 18 يناير الجاري.

واستعرض وكيل المديرية خلال الاجتماع آليات العمل بلجان الشهادة الاعدادية، ودور الجميع بها بداية من رئيس الجنة حتى المراقب، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية الخاصة بشأن أداء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 – 2025.

ووجه بضرورة التصدي للتحديات والعمل على حلها دون المساس بحق الطلاب، مع مواجهة أي ظاهرة للغش، لافتًا إلى أن الامتحانات جرى إعدادها بعدة نماذج وليس نموذج واحد، مما يسهم في الحد من ظاهرة الغش بدرجة كبيرة.

وأوضح أن المديرية قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن بالمحافظة، ومديرية الصحة والسكان لتأمين اللجان، وتوفير زائرة صحية باللجان داخل كل لجنة، وتأمين محيط اللجان، مشيرًا إلى قرار وزير التربية والتعليم بزيادة مكافأة الامتحانات.

عادل عتلم جنوب سيناء الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية
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