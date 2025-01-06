محافظ أسيوط يؤكد جاهزية المعدات لمواجهة طوارئ الشتاء

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على جاهزية كافة المعدات وسيارات الحملة الميكانيكية في الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء لمواجهة أي طارئ، خاصة خلال موسم الشتاء.

وشدد على ضرورة رفع كفاءة وصيانة المعدات بشكل دوري لضمان سرعة التحرك والتعامل مع المواقف المختلفة، وتعظيم الاستفادة منها.

كما أشار إلى أهمية تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة من الشوارع والميادين على مدار اليوم، بالإضافة إلى نقل المخلفات إلى مصانع السماد وتدويرها لتعظيم الموارد.

جاء ذلك خلال لقائه برؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارة، بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة آخر المستجدات وسير العمل في القطاعات المختلفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء والقرى وكافة الأجهزة التنفيذية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأكد على العمل كفريق واحد لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما دعا إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتلبية احتياجات المواطنين وحل المشكلات التي تواجههم، خاصة في القرى.

ووجه المحافظ بفتح المزيد من الأسواق لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، واستمرار مبادرة "سوق اليوم الواحد" في جميع المراكز والقرى بدون رسوم من العارضين، مما يساهم في تقليل الفجوة بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة وضبط الأسعار. كما شدد على تكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ البيع، والتفتيش على الإعلانات واللافتات غير المرخصة.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وأكد على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء القطاعات لمتابعة سير العمل.

كما وجه بتشغيل المخابز المغلقة بعد تسوية أوضاعها، وسرعة إنهاء أعمال رصف الطرق السريعة، وعمل حواجز على جانبي الترع. وأكد على أهمية برامج التوعية والتثقيف للحد من الأمية والبطالة ومشكلة الزواج المبكر والزيادة السكانية.

وشدد المحافظ على ضرورة منع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات فور رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار إلى أهمية وحدة المتغيرات المكانية في رصد أي مخالفات بنائية أو زراعية في المحافظة.