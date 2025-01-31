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وكيل تعليم الأقصر يناقش خطة عمل المدارس المنتسبة لليونسكو

05:20 م الجمعة 31 يناير 2025

وكيل تعليم الأقصر يناقش خطة عمل المدارس المنتسبة ل

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الأقصر- محمد محروس:

التقى الدكتور صفوت جارح عبد العظيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أحمد النجار، المنسق العام للمدارس المنتسبة لليونسكو بمكتبه بديوان عام المديرية، لمناقشة ملف المدارس المنتسبة لليونسكو لمحافظة الأقصر؛ حيث تم استعراض ملفات عدد 22 مدرسة تم انضمامهم بالفعل لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو.

كما اعتمد "جارح" مذكرة بضم 7 مدارس أخرى ، مع تحفيز باقي مدارس محافظة الأقصر على الانضمام والمشاركة في شبكة مدارس اليونسكو من أجل التميز والوصول إلى مدن التعلم.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو تهدف إلى تعزيز القيم والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي لليونسكو وميثاق الأمم المتحدة.

وقد كانت مصر من أوائل الأعضاء التي انضمت إلى شبكة المدارس المنتسبة عام 1958 ومنذ ذلك الحين وأعداد المدارس المنتسبة في مصر في زيادة.

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الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وزارة التربية والتعليم بالأقصر المدارس المنتسبة لليونسكو
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