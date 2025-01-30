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جامعة بنها تحصد 9 ميداليات فى بطولة دورى القطاعات

01:37 م الخميس 30 يناير 2025
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    جامعة بنها تحصد 9 ميداليات فى بطولة دورى القطاعات
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    جامعة بنها تحصد 9 ميداليات فى بطولة دورى القطاعات
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة على 9 ميداليات متنوعة شملت 4 ذهبيات، 3 فضيات، 2 برونزية فى بطولة دورى القطاعات والذى نظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بجامعة قناة السويس بمشاركة 510 طلاب وطالبات من 6 جامعات.

وهنأ " الجيزاوي" طلاب الجامعة الفائزين فى فعاليات بطولة دوري القطاعات، معربا عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء الجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.

يذكر أن طلاب الجامعة حصدوا المراكز الأولى في خماسي قدم طلبة، وخماسي قدم طالبات، وتنس طاولة طلبة، و100م طالبات، والمركز الثاني في تنس طاولة طلبة، وطائرة طالبات، ووثب طويل طالبات، والمركز الثالث في 100م طلبة، وثب طويل طلبة.

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جامعة بنها القليوبية بطولة دورى القطاعات
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