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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير البطاقات الشخصية بالقليوبية

12:27 م الخميس 30 يناير 2025

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ضبطت مديرية أمن القليوبية، تشكيلا عصابيا يتكون من شخصين تخصصا فى تزوير البطاقات الشخصية والرقم القومي وإثبات بها بيانات على غير الحقيقة فى منطقة الخانكة، وبحوزتهما كمية من الكليشيهات والأختام المنسوبة لجهات حكومية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات تفيد قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وألقي القبض عليهما، وعثر بحوزتهما على عدد من الأختام والكليشيهات لعدد من الجهات والأجهزة والأدوات المستخدمة في أعمال التزوير وعدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير".

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ضبط تشكيل عصابي تزوير البطاقات الشخصية القليوبية
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