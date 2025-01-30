جريمة العيايشا.. أخ يقتل شقيقه ويصيب والدته في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:



لقي مدرس مصرعه وأصيبت والدته حالتها خطيرة، اليوم الخميس، إثر التعدي عليهما بآلة حادة على يد شقيقه، في قرية العيايشا، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بمصرع مدرس وإصابة والدته إثر التعدي عليهما بآلة حادة داخل منزلهما في قرية العيايشا التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص مصرع مدرس، في الخمسينيات من عمره، وإصابة والدته، إثر الاعتداء عليهما بآلة حادة "سكين" على يد شقيقه المتهم بضرب شقيقه ووالدته في قرية العيايشا مركز قوص.

جرى نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.