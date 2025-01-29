مصرع معلم دهسته سيارة طائشة في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

نعت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، معلم حاسب آلي، لقى مصرعه إثر حادث أليم وقع بمدينة الطور في جنوب سيناء.

وتلقت غرفة النجدة إخطارًا من مستشفى شرم الشيخ الدولي بوصول أحمد عبد الباسط، معلم حاسب آلي، بإصابات خطيرة بعد أن صدمته سيارة مسرعة بحي النصر بمدينة طور سيناء .

وقال شهود عيان إن هناك سيارة طائشة دهسته، وجرى نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، ولم تنجح الجهود الطبية في إنقاذ حياته، وفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وقام السائق المتسبب في الحادث بتسليم نفسه لقسم شرطة طور سيناء، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.