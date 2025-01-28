"أماكن وشخصيات".. مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تُطلق مسابقة ثقافية لإحياء التراث

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية عن إطلاق مسابقة ثقافية جديدة تحت عنوان “أماكن وشخصيات"، في إطار مبادرة "الإسماعيلية تقرأ"، تهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على أهم المعالم السياحية والأثرية في المحافظة، بجانب إبراز الشخصيات التاريخية المؤثرة في مختلف المجالات.

صرحت أمل رجب، مديرة مكتبة مصر العامة، بأن المسابقة تُنشر على صفحة المكتبة على موقع “فيسبوك” أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساءً. وأضافت أن المسابقة تلقى تفاعلًا واسعًا من عشاق الثقافة ومتابعي أنشطة المكتبة، حيث يحصل الفائز على عضوية مجانية بالمكتبة لمدة عام كامل.

وأكدت رجب أن الهدف الأساسي من المسابقة هو تعزيز الوعي لدى الشباب والطلاب منذ الصغر بتاريخ المحافظة وشخصياتها وأحداثها المؤثرة. كما تسعى المسابقة إلى تسليط الضوء على الأنشطة الثقافية المتنوعة التي تقدمها المكتبة، مشيرةً إلى أنها تُعد منصة هامة للتشجيع على القراءة وتنمية المعرفة.

تأتي هذه المبادرة كمساهمة فعالة من مكتبة مصر العامة في تنمية الوعي الثقافي وإحياء التراث المحلي، ما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه المكتبة في خدمة المجتمع وتحفيز الأجيال القادمة على الاهتمام بتاريخ محافظتهم.