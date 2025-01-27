لبحث التعاون.. رئيس الأكاديمية العربية يستقبل قنصل عام لبنان بالإسكندرية -صور

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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الاثنين، المستشارة عبير علي قنصل عام لبنان، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير بالإسكندرية، لبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين .

تضمنت الزيارة حضور قنصل عام لبنان حفل تخرج إتمام الدراسات الأساسية البحرية لطلبة كلية النقل البحري والتكنولوجيا، ثم جولة في مقر الأكاديمية بأبي قير للاطلاع على آخر التطورات والتعرف على قدرات الأكاديمية إلى جانب زيارة مركز القبة السماوية، معهد السلامة البحرية، مجمع المحاكيات المتكامل.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الأكاديمية العربية بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين الأكاديمية والجمهورية اللبنانية، معربا عن تمنياته للقنصل الجديد بالتوفيق في أداء مهامها.

من جانبها قالت قنصل عام لبنان، إنها تقدر الجهود التى تبذلها الأكاديمية في تأهيل طلابها علمياً وعملياً، ومؤكدة أنه سيكون هناك أوجه للتعاون بين الطرفين مستقبلا.