لخطورتهما الداهمة.. إزالة عقاريين حتى سطح الأرض بالإسكندرية - صور

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الإسكندرية - محمد عامر:

أزال حي الجمرك الإسكندرية أجزاء من عقارين آيلين للسقوط بنطاق الحي، وذلك لخطورتهما الداهمة على حياة المواطنين والمارة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات حي الجمرك بالإسكندرية، يفيد وجود خطورة بكل من العقار رقم 27 حارة الحلوجي، والعقار رقم 39 شارع الهلال بنطاق الحي.

ومن جانبه، قال محمد صلاح رئيس حي الجمرك، إنه جرى الدفع بمهندس التنظيم ووحدتي المشروعات والمتابعة الميدانية إلى موقع العقاريين.

وأضاف رئيس الحي، أن العقارين كانا خاليين من السكان وصادر له هدم وجرى إزالتهما بالكامل حتى سطح الأرض ورفع الأنقاض، حفاظا على سلامة المواطنين.