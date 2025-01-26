محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بالإسراء والمعراج (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء اليوم، احتفالاً دينياً نظمته مديرية الأوقاف بالقليوبية بمناسبة الإسراء والمعراج، وذلك بمسجد ناصر بمدينة بنها.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمةً أكد فيها أهمية هذه المناسبة العظيمة في حياة المسلمين، ودعا إلى الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن رحلة الإسراء والمعراج كانت مليئة بالأحداث المهمة والإعجازية.

ولفت إلى ضرورة استغلال هذه المناسبات العطرة للاستفادة من المعاني النبيلة والتأسي بأخلاق النبي في جميع معاملاتنا وحياتنا اليومية.

وتم تقديم ابتهالات ألقاها الشيخ محمد أبو سريع، المبتهل بالإذاعة والتليفزيون.

وقد قدم محافظ القليوبية خلال الاحتفال التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري عامة، وشعب القليوبية بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، والذي يتزامن مع عيد الشرطة و25 يناير.

وأوضح المحافظ أن هذه المناسبة العطرة نستلهم منها معاني وقيم الإثابة وحسن الجزاء، داعيًا إلى أن تكون دافعًا للبذل والعطاء من أجل رفعة وطننا في هذه المرحلة التي نستهدف فيها التنمية والبناء. كما دعا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة على مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية في أمان ورفعة وازدهار.

وأشاد المحافظ بدور الأوقاف في نشر الوعي الديني وتعزيز القيم الإسلامية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم كافة الأنشطة الدينية والثقافية.