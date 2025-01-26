إحالة 6 أشخاص حاولوا تهريب مخدرات داخل ثمار رمان للسعودية إلى جنايات أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أحال المستشار موسى همام، المحامي العام بنيابة استئناف أسيوط، 6 أشخاص إلى محكمة جنايات أسيوط بتهمة تهريب 932 ألف قرص مخدر داخل شحنة من ثمار الرمان إلى المملكة العربية السعودية.

تعود وقائع القضية رقم 17326 لسنة 2024 جنايات مركز البداري إلى ورود معلومات للرائد هشام محي الدين عبد المالك، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بتورط "عبد الحفيظ . ع . ع" (35 عامًا)، مدير مبيعات بشركة للتصدير والاستيراد، و"وليد . ا . ي" و"أشرف . م . ع" و"أحمد . ع . أ" (36 عامًا)، و"سلام . ع . س" و"فؤاد . ن . أ" (خارج البلاد) في تشكيل عصابي للتصدير والاتجار في المواد المخدرة.

وأشارت تحريات المقدم هيثم عدلي السيد، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى قيام المتهمين من الأول إلى الخامس بإعداد كمية كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر، حيث قاموا بتفريغ جزء من ثمار الرمان ووضع الأقراص المخدرة بداخلها تمهيدًا لتصديرها إلى المملكة العربية السعودية. وقام المتهم السادس بنقل المواد المخدرة باستخدام سيارة نقل عبر ميناء سفاجا البحري، وتم القبض عليه وبحوزته المواد المخدرة في ميناء ضباء بالمملكة العربية السعودية.