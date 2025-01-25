"مش عارفين مين حي ومين ميت".. سوهاج تستيقظ على حادث مروع على الطريق الزراعي- فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

الساعة تشير إلى الخامسة من صباح، اليوم السبت، والجميع ما بين نائم ومستيقظ داخل المنازل من شدة برد الشتاء، باستثناء القليل جدًا من المواطنين، خرج بحثًا عن رزقه في سوق قرية شطورة بطهطا شمالي محافظة سوهاج.

صوت ارتطام مروع يشبه انهيار منزل من عدة طوابق، أفزع الساكنين في منازل نجع الشيخ عمر الشرقي الذي يقع مباشرة على الطريق الزراعي السريع الشرقي "أسيوط - سوهاج"، ليهب الجميع من مضاجعهم ليفاجأوا بتصادم سيارتين أجرة "ميكروباص"، وانتشار المصابين على الأسفلت وبين حطام السيارتين.

"طلعنا مفزوعين من بيوتنا على صوت الخبطة، ولما لقينا الحادث حاولنا ننقذ الركاب اللي في العربيتين، ومكناش عارفين مين حي ومين ميت؛ من شدة الخبطة وتأثر الركاب، اتصلنا بالإسعاف، وبعدها بسرعة وصلت السيارات، والشرطة، والمطافي".. بهذه الكلمات بدأ أحمد نور الدين أحد أهالي نجع الشيخ عمر الشرقي وأحد شهود العيان حديثه عن حادث التصادم.

وأضاف "نور الدين" أنه من شدة التصادم غيرت السيارتين اتجاهما على الطريق، بل وأدى التصادم إلى خروج موتور إحدى السيارتين والفتيس على الأسفلت، ما يؤكد السرعة التي كانت تسير بها السيارتين، موضحًا أنه بعد نقل المصابين والجثة للمستشفيات تبين انتشار الدماء على الأسفلت، ما دفع قوات الحماية المدنية "الإطفاء" لغسيل الأسفلت وإزالة الآثار "الزجاج والدماء" من على الطريق، وإعادة فتحها أمام حركة مرور السيارات.

تعود الواقعة لتلقي اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود جثة ومصابين دائرة مركز شرطة طهطا.

تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ه م ج رقم 6512 وسيارة ميكروباص ه د ج رقم 9768، أثناء سيرهما على الطريق الزراعي السريع الشرقي بناحية قرية شطورة؛ بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

نتج عن الحادث بخيتة محمد السيد إسماعيل 65 عامًا، وأصابة كل من عمر خالد محمود فراج 18 عامًا، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، محمود قلشة محمد أبو شوشه 60 عامًا، أحمد حسن غريب 35 عامًا، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، علي أحمد محمد سلمان 50 عامًا، عمر محمد محمد يونس 46 عامًا، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، علي محمود مهران 43 عامًا، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، رسمية محمد عسكر 50 عامًا، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، هانم محمد محمود 37 عامًا، أحمد محمد ابوالقاسم 70 عامًا، وجميعهم يقيمون بناحية قرية شطورة دائرة مركز شرطة طهطا.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طهطا العام، وتحويل الحالات الخطيرة لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.