افتتاح 8 مساجد جديدة في المنيا استعداداً لشهر رمضان المبارك

شرب الشاي مع التجار.. محافظ المنيا يتفقد عددا من شوارع المدينة -صور



المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، افتتاح 8 مساجد جديدة، اليوم الجمعة، بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير وإعمار المساجد استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم وتوفير الأجواء المناسبة لأداء العبادات.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المساجد لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز القيم الدينية في المجتمع،. وشملت المساجد التي تم افتتاحها اليوم، مسجد الفاروق بقرية شيم القبلية، ومسجد التقوى بعزبة مقيدم بمركز مغاغة، ومسجد الرحمن البحري بقرية دير سمالوط، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية منقطين في مركز سمالوط.

كما جرى افتتاح مسجد مبارك بقرية العوام ومسجد سائب الصائب بقرية دمشير، ومسجد التوحيد بعزبة الزورة بقرية صفط الخمار، بمركز المنيا، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية العيسوي بمركز أبوقرقاص.