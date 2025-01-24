"تعليم الإسكندرية: نتائج مبشرة في تصحيح العينات العشوائية للشهادة الإعدادية

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الجمعة، أن العينات العشوائية لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية جاءت مبشرة جدا بنسب مرتفعة في جميع الإدارات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن متوسط نسبة النجاح في العينة العشوائية بشكل عام بلغ 90 %، حيث بلغت نسبة مادة اللغة العربية 94 %، واللغة الإنجليزية 90 %، والرياضيات في العينة نسبة 88.5 %، ومادة العلوم 95 %، وبلغت العينة العشوائية لمادة الدراسات الاجتماعية 89.3 % .

ووجه أبو زيد، في بيان، مديري عموم الإدارات وجميع لجان تقدير الدرجات ولجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع بالدقة التامة في أعمال التصحيح والمراجعة ومراجعة الجزئيات ورصد الدرجات في الشيت الورقي والإلكتروني وتغليب مصلحة الطالب.