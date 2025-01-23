جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى اللواء خالد مصطفى عزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، زيارة ميدانية لمحطة المعالجة الميكانيكية بمدينة سانت كاترين، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية بها، والاطمئنان على حسن سير وانتظام العمل بالمحطة.

وحرص رئيس مجلس الإدارة، على الوقوف على مدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء مشروع الوصلات المنزلية بمناطق "الزيتونة، الاسباعية، الأسقف، والخرازين" بالمدينة، والجاري تنفيذها ضمن مشروع "التجلي الأعظم".

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء ومدن القناة، إنه جارِ رفع كفاءة محطة المعالجة الميكانيكية بمدينة سانت كاترين، وتجهيزها بما يتناسب مع مطلبات مشروع التجلي الأعظم، الذي سيحول المدينة إلى ملتقى عالمي للسياحة الدينية، وجعلها جاذبة للسكان، مشيرة إلى أن المحطة تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 متر مكعب يومي، وتخدم المدينة بالكامل.

وأوضحت، أن رفع كفاءة وتطوير المحطة يتم على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة، لضمان الحفاظ على نظافة البيئة بالمدينة، بما يتمشى مع كونها محمية طبيعية ذات قيمة تاريخية كبيرة.

وأشارت إلى أنه جرى اعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه لنظم إمداد محطة تحلية مياه رأس سدر، ومحطة تحلية مياه دهب الجديدة، ومحطة معالجة صرف صحي بمدينة شرم الشيخ، لذا يجري التنسيق الدائم بين وزارة الري والموارد المائية، ووزارة الصحة، وإدارتي التخطيط والبيئة بالمحافظة، للحفاظ على مكتسبات اعتماد مثل هذه الخطط وتفعيل الأدوار المنوطة بكل جهة.

كما حرص رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، على متابعة ميدانية لأعمال الإحلال والتجديد التي تجري في رافع رأس مسلة التابع لمدينة رأس سدر.