انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية دون شكاوى

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث أدى أكثر من 31 ألف طالب وطالبة امتحان مادة العلوم اليوم، من خلال 165 لجنة فرعية موزعة على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة على أن غرف العمليات لم تتلق أي شكاوى بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات والتدابير اللازمة تم اتخاذها لضمان حسن سير العملية الامتحانية وتوفير كافة سبل الراحة اللازمة للطلاب والملاحظين.

كما أكد على أن أعمال الكنترول تسير بشكل منتظم مع الامتحانات، ويتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات أولا بأول، مشددًا على ضرورة مراعاة الدقة والحرص في رصد الدرجات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن إعلان نتائج الامتحان سيكون فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد واعتمادها .