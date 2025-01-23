محافظ قنا تكشف موعد إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع قرى ومراكز المحافظة، بدءًا من الأحد الموافق 26 يناير 2025.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية، التي تُعد جزءًا مهمًا من الأمن الغذائي المصري، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمكافحة الأمراض الوبائية وحماية الثروة الحيوانية.

وأضاف عبد الحليم، أنه تم تكليف المسؤولين بالوحدات المحلية في المدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لما لها من أهمية استراتيجية.

وناشد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، المزارعين بضرورة التعاون مع الفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة، وتحصين رؤوس الماشية للقضاء على مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، مشيرا إلي أن الفرق البيطرية ستقوم بالمرور على منازل المربين لفحص الماشية وتحصينها، بالإضافة إلى تقديم التوعية الإرشادية اللازمة للحد من انتشار المرض وحماية ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.