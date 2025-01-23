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شك في علاقته بزوجته.. جنايات دمنهور تحيل أوراق صياد قتل صديقه إلى المفتي

01:15 م الخميس 23 يناير 2025

محاكمة تعبيرية

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البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات دمنهور، إحالة أوراق صياد قتل، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة الدور الرابع من الشهر المقبل للنطق بالحكم في القضية.

ترجع أحداث الواقعة إلى مايو 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، بالعثور على جثة لشخص بمصرف مياه، وبها عدة طعنات.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، صديق المجنى عليه "أشرف" ، الذي اصطحبه إلى مكان الواقعة بزعم مساعدته في عمله في الصيد، ولدى وصولهما لموقع الحادث طعنه عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ثم ألقي بالجثمان في مياه المصرف، وكذلك الأداة المستخدمة في الواقعة.

بضبط المتهم ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لوجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجنى عليه، وأن الهدف من ارتكاب الجريمة، دفاعا عن الشرف.

وخلال جلسة المحاكمة نفت الزوجة وجود علاقة غير شرعية بينها وبين المجنى عليه، وأصدرت المحكمة حكمها السابق بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

جنايات دمنهور احالة أوراق صياد للمفتي جريمة قتل
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