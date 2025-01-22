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"موسم الشعبنة".. تقاليد البحيرة الفسيخ قبل الصيام - فيديو وصور

05:14 م الأربعاء 22 يناير 2025
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    الأسماك المملحة
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    فسيخ مبطرخ
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    سوق الأسماك المملحة
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    متجر فسيخ بدمنهور
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    فسيخ
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البحيرة - أحمد نصرة:

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يتزايد إقبال أهالي محافظة البحيرة على تناول الفسيخ، قبل حلول الشهر الكريم والذي لا يتناولون خلاله الأطعمة المملحة لما تسببه من عطش، فيما يسمى بـ "موسم الشعبنة".

يقول أشرف الصعيدي تاجر فسيخ: "استعدادنا جيدًا لموسم الفسيخ في شهر شعبان والذي يعد واحدًا من أهم مواسم بيع الفسيح في السنة لرغبة المواطنين في الشعبنة قبل رمضان".

وعن أسعار الفسيخ يقول الصعيدي: "الأسعار تبدأ من 280 جنيها لحجم 3 سمكات في الكيلو، و300 جنيه لحجم سمكتين في الكيلو".

وأوضح الصعيدي: "يتصادف الفسيخ في هذه الفترة مع موسم البطارخ وهناك طلب متزايد من الزبائن على الفسيخ المبطرخ بس الطعم المميز للبطروخ المملح، ونبيعه عندنا بنفسه سعر الفسيخ العادي".

وينصح الصعيدي: "الأيام المقبلة ستشهد إقبالًا متزايدًا على شراء الفسيخ، وهو ما قد ينعكس على سعره، لذلك أنصح بالشراء من الآن وحفظه في الفريزر".

موسم الشعبنة تقاليد البحيرة الفسيخ قبل الصيام محافظة البحيرة الشعبنة قبل رمضان مواسم بيع الفسيح
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