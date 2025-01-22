بينهم 7 وفيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص في الوادي الجديد

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

لقي 7 أشخاص مصرعهم، قبل قليل، بينما أصيب 10 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص أجرة بطريق تنيدة منفلوط بمحافظة الوادى الجديد.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يٌفيد بانقلاب ميكروباص أجرة بطريق تنيدة منفلوط.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كلا من: "عادل علي أحمد، 55 عاما، من قرية الهنداو، وسعد عيد أبيض، 50 عاما، قرية القصر، وأحمد عبد الرحيم أحمد، 55 عاما، من قرية العوينة، وأحمد فتحي زنقور، 33 عاما، من قرية تنيدة، ومحمد جمال علي، 34 عاما، ومصطفى كحلاوي أحمد، 36 عاما"، وآخر مجهول الهوية.

كما تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من: "أحمد ممدوح عيد، 14 سنة، من قرية القصر، ومحمد ناصر محمد السيد، 29 عاما، قرية غرب الموهوب، وباسم رفعت نظير، 25 عاما من مركز أبوتيج، وزينب فتحي محمد، 30 عاما، من قرية تنيدة، وأيمن عبد السلام حسن، 39 عاما".

كما أصيب كلا من: "هبة حافظ محمد حافظ، 32 سنة، مدينة موط ، وسعد أحمد مراد، 40 عاما، قرية المعصرة، وممدوح عيد محمد أحمد، 43 عاما، من قرية عزب القصر، وياسمين مبارز محمد عبد الله، 40 عاما مركز بلاط، وشخص مجهول الهوية حوالي 50 عاما.

جرى نقل المصابين إلى مستشفي أسيوط الجامعي والداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.