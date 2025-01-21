كتلة لهب على الطريق.. اشتعال النيران في تريلا بالإسكندرية (صور)

تصدع منزلين بسبب التنقيب عن الآثار في الدقهلية.. وتحرك عاجل من المحافظ

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

اشتعلت النيران في سيارة نقل ثقيل أثناء سيرها، مساء اليوم الثلاثاء، على طريق الكافوري الإسكندرية، ما تسبب في تفحم السيارة وحمولتها بالكامل وارتباك مروري، وإصابة شخص بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بسيارة تريلا بطريق الكافوري بعد استاد برج العرب، وتصاعد ألسنة النيران والدخان.

انتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية وإدارة المرور والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق في شاحنة نقل ثقيل تحمل "كونتنر" أثناء سيرها بالطريق المشار إليه.

وتسبب الحادث في تصاعد الدخان وألسنة النيران وتفحم السيارة وحمولتها بالكامل وإصابة المدعو خالد محمد عبد الله، 42 سنة، ليبي الجنسية، باشتباه كسر باعضد الأيسر وكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم، وارتباك حركة المرور.

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وجرى نق المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.