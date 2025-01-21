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مصرع شخص وإصابة 19 آخرين في تصادم ميكروباص بنقل في أسوان

07:04 م الثلاثاء 21 يناير 2025
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    تصادم ميكروباص بنقل في أسوان
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    إسعاف
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أسوان - إيهاب عمران:

لقي شخص مصرعه وأصيب 19 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بوقوع الحادث عند الكيلو 80 بالطريق الصحراوي الغربي.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 19 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي بإدفو لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أسوان تصادم ميكروباص بنقل مصرع شخص وإصابة 19 آخرين حادث تصادم
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