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انتشال جثمان غريق أسفل كوبري الهاويس ببلبيس

06:04 م الثلاثاء 21 يناير 2025

أرشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من انتشال جثمان شخص غريق من أسفل كوبري الهاويس في نطاق مركز بلبيس.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثمان غريق أسفل كوبري الهاويس.

تحركت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، حيث دفعت فرق الإنقاذ النهري بعدد من عناصرها، وتمكنت من استخراج الجثمان.

نقلت سيارة الإسعاف الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، بينما تُجري الجهات المختصة تحقيقاتها للتعرف على هوية المتوفى واستصدار تصاريح الدفن.

انتشال جثة انتشال غريق كوبري الهاويس بلبيس
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