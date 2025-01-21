تبرع به مواطن.. محافظ المنيا يتفقد أول مركز تأهيل حركي في الصعيد

المنيا- جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء مركز التأهيل الحركي المتكامل بمركز مغاغة، ليكون أول مركز تأهيل حركي على مستوى الصعيد لخدمة أهالي مركزي العدوة ومغاغة بالمجان.

قال المحافظ، إن مركز التأهيل الحركي والذي سيصبح أول مركز متكامل في الصعيد يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة الطبية، والحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين، لافتاً إلى أن هذا الصرح الطبي المقام على النيل مباشرة يضاف إلى القطاع الطبي في المحافظة بما يخدم أهالي المنيا، مؤكداً أهمية تطبيق الأساليب الحديثة والمعايير الدولية لتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للمرضى بالمحافظة .

ووجه المحافظ الشكر للقائمين على هذا المشروع الخدمي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، متمنياً أن يكون مركز التأهيل الحركي إضافة كبيرة لخدمة المواطنين ليس في المنيا فقط بل الصعيد بأكمله، كما دعا المحافظ جميع رجال الأعمال والمستثمرين بضرورة إقامة مثل تلك المشروعات لخدمة أهالي المحافظة لافتاً إلى أن "مكتبه مفتوح أمام الجميع" بما يخدم أهالي المحافظة.

واستمع كدواني لشرح من عدوي غرياني والذى تبرع لإقامة المشروع، والذي وجه الشكر للقيادة السياسية لتصديقه على المشروع ليكون أول مركز متخصص متكامل للتأهيل الحركي، وهو على مساحة 14 ألف متر، ومكون من مبنيين، الأول علي مساحة 650 متر ويضم ثلاث طوابق، والثاني على مساحة 890 متر ومكون من 3 طوابق به 12 غرفة طوارئ و2 غرفة عمليات وغرف استقبال وممشى على النيل مباشرة، مؤكداً على انتهاء أعمال المباني ويتبقى استلام الأجهزة ليكون جاهزاً على التشغيل في 2025، ليقدم الخدمات الطبية لجميع المواطنين في محافظة المنيا والمحافظات المجاورة، كما عبر عن سعادته لتفقد المحافظ للمركز وتذليل كافة العقبات أمام المشروع الذي توقف منذ فترة موجهاً له الشكر علي دعمه للمشاريع الصحية بالمحافظة.

رافق المحافظ، النواب إيهاب عبد العظيم والدكتور كريم بدر حلمى وسعودي عبد الرحمن أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، هاني الجويلى رئيس مركز مغاغة، وعدوى غرياني المتبرع بالمشروع .