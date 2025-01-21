مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد المنشآت الصحية بأبو خليفة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تفقد الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، عددًا من المنشآت الصحية بمنطقة أبو خليفة، طريق بورسعيد، وذلك ضمن جولة ميدانية موسعة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل. تهدف الجولة إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وتحسين الأداء بجميع القطاعات التابعة للهيئة.

شملت الجولة، التي رافقه فيها مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، زيارة وحدات طب الأسرة “أبو طفيلة”، “الكيلو 11”، “الروضة”، و”الرياح”، إضافة إلى مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة.

تفقد الفريق جميع الأقسام داخل المنشآت، من عيادات طب الأسرة والأسنان إلى معامل التحاليل والصيدليات، كما تم الاطلاع على سير العمل في المبادرات الرئاسية، خدمات التطعيمات، وبرامج متابعة الأطفال الأصحاء. وحرص الدكتور رفعت على استطلاع آراء المنتفعين حول جودة الخدمات الصحية المقدمة، مع متابعة نظام التسجيل الإلكتروني وصيانة التجهيزات.

ركزت الجولة على تقييم مؤشرات الأداء ومراجعة استبيانات رضا المنتفعين، بالإضافة إلى متابعة تطبيق معايير الجودة، الحوكمة، ومكافحة العدوى. وشملت الفعاليات التأكيد على أهمية مبادرات التثقيف الدوائي والتوعية الصحية لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة.

عقب الجولة، عُقد اجتماع صباحي مع مديري الإدارات لمناقشة سير العمل، أعقبه اجتماع مسائي لاستعراض نتائج الجولة وملاحظات فريق الإشراف. وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التعاون والتطوير المستمر لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.

تأتي هذه الجولات الميدانية ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطوير الأداء وتحقيق رضا المنتفعين، في إطار رؤية شاملة لتقديم خدمات صحية متطورة وذات جودة عالية.