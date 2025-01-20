إصابة 5 أشخاص في انقلاب وتصادم سيارتين في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أُصيب 5 أشخاص بكسور وجروح، مساء اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة "ميني فان" وتصادمها بسيارة ميكروباص بالكيلو 22 على طريق الإسكندرية - مطروح بنطاق حي العجمي غربي المحافظة.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالكيلو 22 على طريق الإسكندرية - مطروح، في اتجاه الهانوفيل، نطاق حي العجمي، دائرة قسم العامرية أول.

انتقل ضباط القسم والمرور برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص انقلاب سيارة ميني فان "تومناية" تحمل اللوحة رقم "٢٤٧٣ م د ص"، وتصادمها مع سيارة ميكروباص رقم "٨٥٧٩ و ن ط" على الطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجاءت بيانات المصابين كما يلي:

أحمد بنجرى رزق، 37 عامًا، من منفلوط، اشتباه بكسر في الساق اليسرى.

صبحي رمضان صبحي، 41 عامًا، من أبو المطامير، إصابة بجرح قطعي في فروة الرأس، اشتباه بكسر في الكتف الأيمن.

منى جابر حسان، 31 عامًا، من العامرية، اشتباه بكسر في الحوض.

هيثم صابر بسيوني، 42 عامًا، من الورديان، كسر في الساق اليمنى، سحجات متفرقة، جرح قطعي في فروة الرأس.

محمد علي محمد حسن، 37 عامًا، من برج العرب، اشتباه بكسر في الساقين، سحجات متفرقة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.