وكيل تعليم المنوفية يستبعد رئيس لجنة وملاحظ بسبب الهاتف المحمول

المنوفية- أحمد الباهي:

‏قرر الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أثناء متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة وما في مستواها، اليوم الاثنين، استبعاد رئيس لجنة مدرسة مصر الحرة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات بإدارة شبين الكوم التعليمية، لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات والسماح بتواجد التليفون المحمول مع العاملين باللجنة.



وكما قرر استبعاد ملاحظ من لجنة مدرسة صلاح خطاب الاعدادية لحيازة الهاتف المحمول داخل مقر اللجنة، على أن يتم التحقيق معهما بمعرفة الشئون القانونية بمديرية التعليم.

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