سقط أثناء المباراة.. شهود عيان يكشفون تفاصيل وفاة مدرب عمال المنصورة في الملعب

كتب- إسلام عمار:

شهدت مباراة سماد طلخا وعمال المنصورة بدوري القسم الرابع في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، وفاة متولي حسين، المدير الفنى لنادى عمال المنصورة بعد توقف قلبه أثناء المباراة.

وكشف شهود عيان لمصراوي، أنه أثناء مباراة فريق سماد طلخا مع عمال المنصورة بدورى القسم الرابع بالدقهلية على ملعب السماد سقط المدير الفني لعمال المنصورة مغشيًا عليه إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وقال شهود العيان إنه جرى نقل المدير الفني لعمال المنصورة إلى المركز الطبى بسماد طلخا لإنقاذه لكنه توفي لدى وصوله المركز الطبي وسط حالة من الحزن بين لاعبي الفريقين وجهازهم الفني.

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