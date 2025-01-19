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البابا تواضروس الثاني يستقبل محافظ الإسكندرية للتهنئة بعيد الغطاس (صور)

08:03 م الأحد 19 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    البابا تواضروس الثاني يستقبل محافظ الإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    البابا تواضروس الثاني يستقبل محافظ الإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    البابا تواضروس الثاني يستقبل محافظ الإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    البابا تواضروس الثاني يستقبل محافظ الإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    البابا تواضروس الثاني يستقبل محافظ الإسكندرية
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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد؛ في المقر البابوي ببطريركية الأقباط الأرثوذكس، الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، للتهنئة بمناسبة احتفالات عيد الغطاس المجيد.

أعرب المحافظ خلال اللقاء عن سعادته بحضور البابا تواضروس الثاني في مدينة الإسكندرية، مقدما له التهنئة بعيد الغطاس؛ فيما أشار إلى الدور التاريخي والثقافي للمدينة كملتقى للحضارات والثقافات المتعددة.

وقدم المحافظ التهنئة لأقباط مصر عامة وأقباط الإسكندرية خاصة، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على الجميع بالمزيد من الإخاء والترابط، وأن يعم الأمن والسلام والمحبة على مصر والعالم.

شهد اللقاء حضور عدد من الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، بالإضافة إلى وكيل البطريركية القمص أبرآم إميل، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي، مدير مكتب قداسة البابا.

محافظ الاسكندرية البابا تواضروس عيد الغطاس أحمد خالد
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