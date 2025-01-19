استبعاد ومجازاة.. مديرية التعليم بأسيوط تكشف تفاصيل نشر امتحان الشهادة الإعدادية

أسيوط ـ محمود عجمي:

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط عن تفاصيل حادثة نشر ورقة أسئلة مادة اللغة العربية لامتحان الشهادة الإعدادية، التي وقعت يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 في تمام الساعة 9:25 صباحًا.

فور تلقي البلاغ، أصدر محمد إبراهيم دسوقي، وكيل الوزارة ورئيس غرفة العمليات، أوامره بالتحري عن مصدر الورقة. تم التعرف على اللجنة والإدارة التابعة لها، وكذلك الحجرة التي تم نشر الورقة منها.

وجه دسوقي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد مذكرة بالواقعة لعرضها على السلطة المختصة، وقررت السلطة مجازاة المتسبب بنشر الامتحان بخصم شهرين من الراتب، وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب الدور، وإحالتهم للشؤون القانونية.

وفي سياق متصل، تم رصد محاولة غش لأحد التلاميذ باستخدام الهاتف المحمول، مما أدى إلى إلغاء امتحان مادة اللغة العربية للطالب بعد توثيق الحالة.

شدد محمد إبراهيم دسوقي على ضرورة تكاتف الجميع لضمان انضباط الامتحانات، وأكد أنه لن يتهاون مع أي تقصير أو تهاون في أداء الواجب. تأتي هذه الإجراءات في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتشكيل غرف عمليات لمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.