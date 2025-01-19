محافظ المنيا يستجيب لمطالب إنسانية ويبحث تحسين الخدمات خلال جولة ميدانية

المنيا - جمال محمد:

استجاب اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، لعدد من المطالب الإنسانية والشكاوى التي طرحها المواطنون خلال جولته الميدانية بشوارع مدينة المنيا، حيث وجه بسرعة الاستجابة لهذه المطالب بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بتقديم إعانات مالية عاجلة لعدد من الأسر الأكثر احتياجًا، مشددًا على أهمية تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا وتعزيز الدعم المقدم لهم.

كما ناقش مع المواطنين بعض المقترحات لتحسين الخدمات بالأحياء، لا سيما في مجالات النظافة، التنظيم، ودعم الأنشطة التجارية، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى المواطنين والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار المحافظ إلى أن التواصل المباشر مع الأهالي والاستجابة لمطالبهم يمثل أولوية في العمل التنفيذي، موضحًا أن المحافظة تعمل على تعزيز التنمية المستدامة وتطوير الخدمات العامة لتلبية تطلعات المواطنين في مختلف المناطق.