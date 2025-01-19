حملة مكثفة لاسترداد أراضي أملاك الدولة في أرمنت تثمر نتائج إيجابية -صور

الأقصر - محمد محروس:



تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت في محافظة الأقصر برئاسة العميد أحمد الهواري، من استرداد 399 ألف متر أراضي أملاك دولة غير قابلة للتصالح، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والتعامل الفورى بكل حسم لمواجهتها.



وكشف بيان صادر عن محافظة الأقصر، أن الأرض المستردة تقع بنطاق حاجر قرية المحاميد قبلي وتم تسليمها لرئيس القرية للتحفظ عليها لعدم عودة التعدى عليها مرة أخرى.



وفى سياق متصل جرى إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بأرمنت الوابورات ، وذلك أثناء مرور أعضاء المتابعة الميدانية ليلا تلاحظ وجود أعمال حفر على أرض زراعية تجهيزا للبناء عليها بمساحة 200 متر وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة .



أشرف على الحملة حجازى النحاس نائب رئيس المركز ومحمد إبراهيم سكرتير مجلس المدينة والمشرف على أملاك الدولة وسيد ضاحي رئيس قرية المحاميد بحرى والمهندس أبو بكر حجاج مدير الإدارة الزراعية وحجاج السيد مدير المتابعة.